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Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı: "Gözümüz cep telefonunda değil yolda olsun"

Son dakika haberleri... Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından vatandaşları uyaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşlarımız: Yolculuk boyunca sadece ama sadece yola odaklanalım. Lütfen gözümüz cep telefonunda değil yolda olsun. Uykusuz direksiyon başına geçmeyelim. Yola odaklanalım ki: yolun sonu bayram olsun." dedi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 08:28 Güncelleme 17 Haziran 2024, 09:24
Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı: Gözümüz cep telefonunda değil yolda olsun

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.

ACI BİLANÇO: 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bayram tatilinin ikinci günü 16 Haziran Pazar 24 saatlik sürede 726 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, bu kazalarda 11 kişinin hayatını kaybettiğinin, 1295 kişinin ise yaralandığının bilgisini verdi.

Ekiplerin, 289 bin 700 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, 18 bin 889 aracı hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.

İLK 2 GÜNDE 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı.

"Bayram tatilinin ilk 2 gününde (cumartesi ve pazar) maalesef 16 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 716 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun."

YERLİKAYA'DAN UYARI
Dakikalar sonra bir paylaşım daha yapan Yerlikaya, yola çıkacaklar vatandaşları uyardı.

LÜTFEN GÖZÜMÜZ CEP TELEFONUNDA DEĞİL YOLDA OLSUN
Yerlikaya, "Bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşlarımız: Yolculuk boyunca sadece ama sadece yola odaklanalım. Lütfen gözümüz cep telefonunda değil yolda olsun. Uykusuz direksiyon başına geçmeyelim. Yola odaklanalım ki: yolun sonu bayram olsun." dedi.

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