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İzmir Seferihisar'daki Çiçek Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Çiçek Adası'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Otluk alanda rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 09:12 Güncelleme 17 Haziran 2024, 09:12
İzmir Seferihisar’daki Çiçek Adası’nda çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Çiçek Adası'nda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürdü.




Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

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