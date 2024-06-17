İzmir Seferihisar’daki Çiçek Adası’nda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Çiçek Adası'nda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.