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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024, 20:38 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024, 20:38

İZLE I Kayseri'de ilginç olay! Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı! İşte o anlar...

Kayseri'nin Talas ilçesinde iddiaya göre kurban eti verilmeyen bir kişi, bunalıma girerek kendisini elektrik direğine asmaya çalıştı. Durumu fark eden kurban kesim alanındaki kasaplar, ipi keserek Ali B.'yi kurtardı. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında meydana gelen olayda A.D. isimli Roman vatandaş, iddiaya göre kurban eti alamadı. Bunalıma giren A.D., kendisini orada bulunan elektrik direğine iple asmaya çalıştı.

Durumu fark eden kurban kesim alanındaki kasaplar, ipi keserek A.D.'yi kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.D., burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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