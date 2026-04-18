Kütahya'da beton direğe çarpan Barış Doğanay hayatını kaybetti

Tavşanlı'da Feci Kaza: Beton Direğe Çarpan Sürücü Kurtarılamadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, gece geç saatlerde Tavşanlı-Tepecik yolunun 4'üncü kilometresinde trafik kazası meydana geldi. Barış Doğanay idaresindeki 43 AC 378 plakalı otomobil, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki beton direğe hızla çarparak durabildi.

Demir Yığınına Dönene Araçta Can Pazarı

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta demir yığınına dönerken, sürücü Barış Doğanay ve arkadaşı F.A. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Yaşamını Yitirdi

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Barış Doğanay, doktorların gerçekleştirdiği tüm cerrahi müdahale ve çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer yaralı F.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, yağışın etkisiyle meydana gelen feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.