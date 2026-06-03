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Sultangazi'de iki sürücünün tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Sultangazi'de iki sürücünün tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Sultangazi'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 34 CFJ 622 plakalı hafif ticari aracın şoförü, aracından inerek 34 NUJ 069 plakalı otomobil sürücüsünün yanına gitti. Taraflar arasında tartışma devam ederken, otomobil sürücüsünün de aracında indi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, hafif ticari araç şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri kaydeden kişinin ise hafif ticari araç sürücüsüne yönelik, "İnme arabadan, inme haksızsın" diye seslendiği duyuldu. Kavga, çevredekiler araya girmesiyle sona erdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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