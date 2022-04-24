RAMAZAN İMSAKİYE
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Küçükçekmece'de meydan kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Küçükçekmece'de meydan kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
24.04.2022 09:49

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İstanbul Küçükçekmece'de sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir grupla bir başka grup arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Yaşam Videoları

Küçükçekmece'de sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde İkitelli'de yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir grupla, başka bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle tarışmaya girdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda savaş alanına döndü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sone ererken tarafların polise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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