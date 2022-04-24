Taksim'de bir köpek İranlı çocuğu burnundan ısırdı

Taksim'de dün öğle saatlerinde anıtın önünde duran köpeği sevmeye başlayan 3 yaşındaki İranlı çocuğu, köpek birden bire burnundan ısırdı. Ailesi orku içinde ağlayan çocuğu uzaklaştırırken, köpek için bölgeye zabıta ekipleri çağrıldı.
Taksim'de dün öğle saatlerinde anıtın önünde duran köpeği sevmeye başlayan 3 yaşındaki İranlı çocuğu, köpek birden bire burnundan ısırdı. Ailesi orku içinde ağlayan çocuğu uzaklaştırırken, köpek için bölgeye zabıta ekipleri çağrıldı.
Taksim'de bir köpek İran uyruklu çocuğu burnundan ısırdı. Korku içinde ağlayan çocuğu ailesi doktora götürdü. Olay, saat 12.00 sıralarında Taksim Atatürk anıtında meydana geldi. Anıtın önünde köpek olduğunu gören 3 yaşındaki kız çocuğu sevmeye başladı. Çocuk köpeği sevdiği sırada birden bire köpek burnundan ısırdı. Korku içinde ağlayan çocuğu ailesi köpekten uzaklaştırırken olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Köpek ise o sırada anıtın önüne uzanarak uyumaya başladı. Küçük çocuk ailesi tarafından aşı olması için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, sahipsiz köpek için Veteriner Müdürlüğü'ne haber verildi.