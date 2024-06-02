İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın mülk sahibi tarafından 'özel sebepler' nedeniyle kentsel dönüşüme sokulmadığı iddia edildi. Enkazın yanındaki binanın sahibi olduğunu belirten kişi "Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti" ifadelerini kullandı.