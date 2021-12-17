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Küçükçekmece’de bir inşaatta toprak kayması meydana geldi

Küçükçekmece’de bir inşaatta toprak kayması meydana geldi
17.12.2021 09:36

OTOMATİK OYNAT

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Küçükçekmece’de, inşaatın alt yapısındaki boruların döşenmesi sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalarak yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, dün saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Caddesi'ndeki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yapılan inşaatın altyapısındaki boruların döşenmesi sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi kayan toprağın altında kalarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Toprağın altında kalan işçiye ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaparken, yaralı sağlık ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından işçiyi hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan işçinin tedavisine devam ediliyor.

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