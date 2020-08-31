Küçük çocuğa alkol içirip sosyal medyada paylaştı! Olay yaratan görüntüler

Küçük yaşta çocuğa alkol içiren ve sonrasında kahkaha atan Harun Ş. isimli kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Küçük yaşta çocuğa alkol içiren Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.
Harun Ş. isimli kullanıcı, küçük yaşta bir çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı. Çocuğun eline alkol veren Harun Ş, çocuğun, "Bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine kahkahalar attı. Çocuğun o anları sosyal medyada tepki gördü. Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.