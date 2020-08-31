Adana Büyükşehir Belediyesi'nden kaynak israfı proje

31.08.2020 13:54

Adana'da trafik giderek artmaya devam ediyor. Yarım kalan köprü projeleri ise dikkatlerden kaçmıyor. Yüreğir İlçesi'nde yüzde 70'i tamamlanan projenin bedeli ise 80 milyon lira. Köprünün karşılıklı ayakları var ama seçim sonrası CHP'li belediyenin projeleri durdurduğu görüldü.

Adana'da trafik giderek artmaya devam ediyor. Yarım kalan köprü projeleri ise dikkatlerden kaçmıyor. Yüreğir İlçesi'nde yüzde 70'i tamamlanan projenin bedeli ise 80 milyon lira. Köprünün karşılıklı ayakları var ama seçim sonrası projelerin durdurulduğu görüldü. Adana'nın 3 bölgesinde bulunan değeri milyonlarca liralık projelerin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.