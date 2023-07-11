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Kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı!
11.07.2023 21:57

OTOMATİK OYNAT

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Karabük'te kötü kokuların geldiği eve giren polis ekipleri yalnız yaşayan yaşlı kadını ölü olarak buldu.

Yaşam Videoları
Olay, Yeşil Mahalle Özdemir Caddesinde meydana geldi. 6 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan Döndü Erdoğan'ın (85) evinden kötü koku gelince komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla açılan kapıdan eve girdi. Ekipler yaşlı kadını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erdoğan'dan 4 gündür haber alınamadığı öğrenilirken, yaşlı kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
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