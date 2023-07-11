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Adana'daki iki orman yangını da kontrol altına alındı

Adana'daki iki orman yangını da kontrol altına alındı
11.07.2023 21:56

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Adana'nın Karaisalı ve Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınları hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İlk orman yangını Karaisalı ilçesi kırsalında çıktı. Bölgeye Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin olduğu çok sayıda araçlı ekip ile helikopter ve uçak sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

İkinci orman yangını ise Çürüklü Mahallesi sınırlarına meydana geldi. Yangını fark edenlerin durumu Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına hem karadan hem de havadan helikopterle müdahaleye başladı. Ekiplerin saatler süren müdahalesi ile ikinci yangında kontrol altına alındı. Yangıda ormanlık alanın yanı sıra bir de ev zarar gördü.

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