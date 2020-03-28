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Koronavirüs (Kovid-19) mutasyona uğrayacak mı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı

Koronavirüs (Kovid-19) mutasyona uğrayacak mı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı

28.03.2020 01:03

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Virüs mutasyona uğrayacak mı?" sorusuna A Haber'de cevap verdi. Koronavirüsün mutasyona uğrama ihtimalinin yüksel olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Zaten mevcut Sars koronavirüs 2 dediğimiz bu Kovid-19'a neden olan virüs, aslında annesi yarasa koronavirüsü yani Sars virüsü, babası da Pangolin koronavirüsü. Bunlar muhtemelen yarasanın içinde bir araya gelip bu çocuğu doğurdular. Ve bu çocuk da daha sonra insanlara geçip insan koronavirüsten insandan insana bulaş genini aldı. Artık insandan insana bulaşan bir virüs haline geldi. Bundan sonra da mutasyona uğramasını bekliyoruz. Garantisi yok ama bundan sonra da olacaktır." şeklinde açıklamalarda bulundu." şeklinde konuştu.


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