Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarını bilgilendiren ve alınan yeni tedbirleri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina altına alınan aynı aileden 3 kişide daha yeni tip koronavirüsün tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca'nın son açıklamasıyla birlikte Türkiye'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 5 oldu. Bakan Koca bir basın mensubunun "Koronavirüs vakaları hangi şehirde görüldü" sorusuna yanıt verdi.
"Koronavirüs hangi şehirde görüldü?" sorusuna Bakan Fahrettin Koca canlı yayında yanıt verdi |Video13.03.2020 20:08
- "Koronavirüs hangi şehirde görüldü?" sorusuna Bakan Fahrettin Koca canlı yayında yanıt verdi |Video
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