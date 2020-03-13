Haberler Video Yaşam Videoları "Koronavirüs hangi şehirde görüldü?" sorusuna Bakan Fahrettin Koca canlı yayında yanıt verdi |Video

"Koronavirüs hangi şehirde görüldü?" sorusuna Bakan Fahrettin Koca canlı yayında yanıt verdi |Video

13.03.2020 20:08

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarını bilgilendiren ve alınan yeni tedbirleri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina altına alınan aynı aileden 3 kişide daha yeni tip koronavirüsün tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca'nın son açıklamasıyla birlikte Türkiye'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 5 oldu. Bakan Koca bir basın mensubunun "Koronavirüs vakaları hangi şehirde görüldü" sorusuna yanıt verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları