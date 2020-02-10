Konya'da şiddet gören kadını kurtarayım derken katil olan Kadir Şeker tutuklanmıştı! Görgü tanıkları o anları anlattı! 10.02.2020 11:11

Konya’da şiddet gören bir kadını kurtarmak için arbedeye giren ve katil olan Kadir Şeker hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fen lisesi öğrencisi olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Şeker, parkta şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışırken çıkan arbedede Özgür Duran’ı bıçaklamış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kadir Şeker’e sosyal medyadan destek yağarken olayın görgü tanıkları o anları anlattı.

Kadir Şeker ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Konya'da eşi tarafından sokak ortasında darp edilen bir kadını kurtarmak için arbedeye dâhil olan Kadir Şeker, yaşanan kavga sonucu cebinde taşıdığı meyve bıçağıyla saldırgan Özgür Duran'ı bıçakladı. Özgür Duran olay yerinde hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı. Olay, Selçuklu ilçesi Kosova mahallesindeki parkta gerçekleşti. Üniversite sınavına hazırlanan fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker, parkta şiddet gören bir kadını kurtarmak için olaya müdahale etti. Şeker, araya girerek Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Kadını Bırakan Özgür Duran, bu sefer Kadir Şeker'in peşine düştü. Bir süre adamdan kaçan Şeker, Özgür Duran'ın saldırmasıyla birlikte boğuşmaya başladı. Kendini korumak için cebinden çıkardığı bıçak, boğuşma esnasında Duran'ın göğsüne saplandı. Kan izlerini takip eden polis, Kadir Şeker'i gözaltına aldı ve daha sonra Kadir tutuklandı. Yaşanan bu korkunç olayla ilgili görgü tanıkları yaşanan anları anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KADİR ŞEKER OLAYINI GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI! 'KADİR ORADAN AYRILMAK İSTERKEN…'

Üniversite sınavlarına hazırlanan fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker, parkta şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışırken arbede çıktı. Kadını döven Özgür Duran'ı bıçaklayan Kadir Şeker tutuklandı. Yaşanan o anlatı görgü tanıkları anlattı…

Hürriyet'in haberine göre, üniversite sınavlarına hazırlanan fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker, parkta şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışırken arbede çıktı. Kadını döven Özgür Duran'ı bıçaklayan Kadir Şeker tutuklandı. Kadir Şeker'e tüm ülkeden destek yağdı. Hürriyet, o anlara evlerinin penceresinden şahit olan karı-kocanın savcılıktaki ifadelerine ulaştı. Şahitlerin ifadeleri, Kadir'in ifadelerini teyit eder nitelikte. Evde bulunduğu sırada bağırış, çığlık sesleri üzerine mutfağın penceresinden baktığını anlatan Meryem Ö., "Pencereden parka baktım. Kameriye içindeki bir adam dışarıdaki zayıf, uzun boylu, sırt çantalı birine bağırıyor, çok ağır hakaret ve küfürler ediyordu. Sırt çantalı şahıs hiç cevap vermeden oradan uzaklaşmaya çalışıyordu. Kameriyedeki şahıs yine küfürler ederek dışarı çıktı. 'Niye karışıyorsun' diyerek sırt çantalı şahsın yanına geldi. Küfürlerine devam etti. Bir tekme ve yumruk attığını gördüm" dedi.

ARKASINDAN GİDİP TEKME ATTI

Meryem Ö.'nün kocası Mustafa Ö. ise ifadesinde şunları anlattı:

"Saat 21.15 sıralarında park tarafından gürültüler gelmeye başladı. Eşimle camdan baktık. Zayıf, uzun boylu, sırt çantalı biri vardı. Karanlıkta yüzü görünmüyordu. Yürüyordu. Parktaki kameriyeden bir şahıs yürüyen adamın arkasından küfürler ederek çıktı. Çantalı şahsa doğru giderek tekme attı. Tekme atan şahıs yere düştü. Sırt çantalı şahsın elleri cebindeydi. Yerdeki şahısa birkaç tekme attı ve oradan uzaklaştı. Daha sonra bir kadın yere düşen adamın yanına geldi. Adam yerden kalktı ama sonra tekrar yere yığıldı. Kadın 'ambulans' diye bağırmaya başladı. Ben de 112'yi aradım. Çantalı şahsın yüzünü görmedim."

HAYALİ TIP KAZANMAKTI

Kadir Şeker'in ODTÜ'de kimya mühendisliği eğitimi alan ağabeyi Hidayet Şeker kardeşini Hürriyet'e şöyle anlattı: "Kardeşim toydu. Kendi halinde biriydi. Kimseye zararı olmazdı. Ama bir kadının feryat ettiği bir yerde de sessiz kalacak kadar vicdansız değildi. İrtibat halindeydik. Takıldığı soruları bana sorardı. Hayali Ankara'da tıp kazanmak ve birlikte eve çıkmamızdı. O gün olaydan yarım saat önce annem ile konuşmuş. Annem her zamanki nasihatlerini yapmış. 'Dikkatli ol, kendine mukayyet ol' demiş. Hadiseyi öğrendiğimde dünyam başıma yıkıldı. Kardeşimin bilerek isteyerek birine zarar vermeye çalışacağına ihtimal bile vermiyorum."

KENDİSİNİ FEDA ETTİ

Kadir'in babası Cengiz Şeker ise "Kadir üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Benim oğlum bir canı, insanı kurtarmaya çalıştı. Onun için kendini feda etti. Doktor olmak istiyordu, başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" diye konuştu.

Öte yandan Kadir Şeker'de olay anını böyle anlattı…

KÜFÜR ETTİ, VURDU

"Yürüyüş yolumun üzerinde bir erkek şahsın kamelyanın tahta direklerini yumruklayarak bağırdığını duydum. Benim karnım açtı bu nedenle eve gitmek istedim, yine de tereddütte kalıp kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim. Adama 'Abi ne yapıyorsun!' dedim. Bana 'S.. git başımdan ... veleti' dedi. Ben 'Ayıp değil mi, gücün kadına mı yetiyor' dedim. Bunun üzerine 'Senin belan olur seni bulurum, karım değil mi lan sana ne' dedi. Bana bağırmaya ve küfürler etmeye devam etti. Bu hareketleri ve küfürlerine karşılık dayanamayıp şahsa doğru döndüm, iyice hırçınlaştı ve üstüme doğru koşmaya başladı, ilk önce sağ gözüme vurdu. Yüzüme sürekli vurduğunu hatırlıyorum. Yüzümü saklamak için ellerimi yüzüme doğru koydum. Ellerim dolandı.

CİĞERLERİM ACIDI

En son boğazıma yapıştı, ben geriye kaçmaya çalıştıkça boğazımı bırakmadı. Ciğerlerim acıdı, nefes alamadım. Cebimdeki bıçağa elim gitti. Bıçağı sağ elimle açtım. Geriye kaçmaya çalışırken, adam benim boğazımdan tutmaya devam etti. Geri giderken botumun topuğu takıldı. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma doğru düştü. Tam olarak üstüme doğru düşmedi galiba öyle hatırlıyorum. Adam düşünce elimde acı hissettim. Kendimi yan taraftan çıkarttım ayağa kalktım, elimde ve bıçakta kan gördüm. Bıçağı kapatıp cebime koydum, oradan yürüyerek eve gittim elimi tutmaktaydım. Geri dönüp bakmadım. Adamın ne halde olduğunu görmedim. Ben eve girince elimi saklayarak eve girdim. Üstümü değiştirip yatmaya çalıştığım esnada polisler geldi.

O İFADE YALAN

Kadının benim elimde bıçakla yanlarına gittiğim konusundaki ifadesi yalandır. Bıçak cebimdeydi. Ben dershaneye yazıldıktan 2 ay sonra parkta tanımadığım şahıslar bir genci falçata ile kovaladılar bu nedenle kendimi koruma amaçlı bazı günlerde bıçağı yanıma alıyordum. Bu bıçağı masamda gördüğüm günlerde alırdım her zaman almazdım. Kadını ve adamı tanımıyordum. Kadının ağlama sesine ve adamın bağırmasına istinaden yardım amaçlı kadına karşı bir fiziksel eylem varsa aralamak için gitmiştim. Ben her ne kadar istemeyerek de olsa adamı yaralayıp ölümüne sebebiyet verdiğimden dolayı pişmanım."