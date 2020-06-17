Haberler Video Yaşam Videoları Konya'da dehşete düşüren olay! Bisiklet süren çocuğu tekme tokat dövdü!

Konya'da dehşete düşüren olay! Bisiklet süren çocuğu tekme tokat dövdü!

Konya'da dehşete düşüren olay! Bisiklet süren çocuğu tekme tokat dövdü!
17.06.2020 00:01

Konya'da, oturdukları sitenin önünde bisikletiyle gezen 9 yaşındaki çocuk iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu araca doğru tükürdü. Bunun üzerine peşinden siteye gelen sürücü, çocuğu yakasından tutup tekme tokat dövdü.


Yaşam Videoları