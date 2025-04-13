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Konya’da alacak tartışması cinayetle sonuçlandı
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Konya’da alacak tartışması cinayetle sonuçlandı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 18:27:10

Meram ilçesinde lokanta işleten kiracı Harun Ç., tartıştığı dükkan sahibi Muammer Tutar’ı av tüfeğiyle öldürdü. Zanlı polis tarafından yakalandı.

Konya'nın Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi'nde meydana gelen olayda, lokanta işleten kiracı Harun Ç. ile dükkan sahibi Muammer Tutar arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek Harun Ç., yanında bulunan av tüfeğiyle Tutar'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muammer Tutar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Harun Ç., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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