Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Antalya kara yolunun 25. kilometresinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Dinlenme tesisi yakınlarında gerçekleşen kazada C.A., İ.K., G.G., K.E.Ö., S.G., E.F. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 4 kişi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Konya'daki farklı hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Beyşehir-Antalya yolu uzun süre trafiğe kapandı, bölgede araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.