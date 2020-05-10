Türkiye yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlarına sokağa çıkma kısıtlaması getirmişti. Salgının ilk aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından kısıtlama bu hafta itibariyle gevşetildi. 65 yaş üzeri insanlar 11-15 saatleri arasında 4 saatliğine izin çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer İstanbul Fatih'te 65 üzeri vatandaşların duygularına ortak oldu.
İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlar haftalar sonra sokağa çıktı | Video
10.05.2020 16:38
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