Kocaeli'de halk otobüsü tankere çarptı! 11 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halk otobüsünün tankere çarpması sonucu 11 yolcu yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Hereke geçişinde meydana geldi. İzmit-Gebze arasında sefer yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 BR 230 plakalı belediye halk otobüsü iddiaya göre önüne çıkan bir TIR?a çarpmamak için ani fren yapan 54 ABC 392 plakalı akaryakıt yüklü tankere çarptı. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan bazı yolculara otobüsün içerisinde müdahalede bulundu. Bazı yaralılar ise yol kenarında bulunan çimenlere uzandı. Hafif yaralanan 11 yolcu ambulanslarla Körfez ve Derince ilçelerinde bulunan hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.