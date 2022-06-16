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Edirne'nin Enez ilçesi uğur böceği istilasına uğradı

Edirne'nin Enez ilçesi uğur böceği istilasına uğradı
16.06.2022 12:54 - Son Güncelleme: 16.06.2022 12:56

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Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı. Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi ve ilçenin neredeyse tamamı uğur böceklerinin istilasına uğradı. Sayıları oldukça fazla olan uğur böcekleri ara ara vatandaşları ısırdıkları için tatilciler tedirgin oluyor. Çok sayıda her yerde olduklarını belirten Seher Dramalı, “Felaket şekilde geldiler. Ağaçlar her yerdeler. Çok kötü ısırıyorlar” dedi. Sahil boyunca, yollarda tatilcilerin ve ilçe halkını yürürken zorlandıkları gözlemlendi.

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