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Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu! 30 şüpheli gözaltına alındı

Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu! 30 şüpheli gözaltına alındı
16.06.2022 12:52

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. 322 jandarma personelinin katıldığı eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Aramalar sırasında baskın yapılan evden adeta cephanelik çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışından getirilen uyuşturucu maddelerin İstanbul'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcıları vasıtasıyla satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahısların örgütlü olarak uyuşturucu maddeleri okul önlerinde, parklarda, mahalle aralarında çocuklara ve gençlere sattığı tespit edildi. Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik 6 ayrı adreste 322 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 350 gram eroin, 5 gram kokain, 78 gram metamfetamin, 899 gram esrar, 261 kök kenevir bitkisi, 32 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet tabanca şarjörü, 4 adet kurusıkı tabanca, 924 adet tabanca ve tüfeklere ait fişek, 5 adet el telsizi ile 2 adet kılıç ele geçirildi.

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