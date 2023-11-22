Sınıfta kız öğrenciye şiddet kamerada! Acımasızca darp etti!

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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 11:45 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 12:02

Kocaeli Derince'de dehşet verici anlar kamerada! Lisede darp görüntüleri sızdı! Kız öğrenciye acımasızca darp anı kamerada!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan dehşet verici olayda, bir kız öğrencinin sınıfta başka bir kız öğrenciyi acımasızca darp ettiği anların videosu sosyal medyaya sızdı. Olayın videosunda genç kızın gözlerindeki korku yürekleri dağladı. İşte okulda yaşanan şiddetin saniye saniye görüntüleri...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrencinin, sınıfta başka bir öğrenciye uyguladığı şiddet saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yerde oturan genç kızın korku dolu gözlerle baktığı sırada arkadaşı tarafından darp edildiği görülüyor.

Olay, Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırmaya başladı. B.G. önce E.T.'nin saçını çekerek, yere yatırdı ve dizi ile vurdu. Ağlayan E.T. korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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