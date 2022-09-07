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Kızını oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kızını oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı
07.09.2022 09:06 - Son Güncelleme: 07.09.2022 09:07

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir şahıs, kızını oğluna istemeye gelen kişiye kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi, Orhan Gazi Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet G. (55), oğlu için Cevdet D.’nin (60) kızını istemeye gitti. Bunu istemeyen ve duruma tepki gösteren Cevdet D., Hikmet G. ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine Cevdet D., Hikmet G.’nin yanına giderek yumruk attı. Çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak üzere araya girdi. Ardından Cevdet D., yanında getirdiği silahı çıkartarak Hikmet G.’ye kurşun yağdırdı. Yaralanan Hikmet G. kanlar içinde yere yığılırken, Cevdet D. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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