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Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti: Mersin'de orman yangını devam ediyor

Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti: Mersin'de orman yangını devam ediyor
07.09.2022 08:53 - Son Güncelleme: 07.09.2022 09:04

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Mersin'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü, karadan ve havadan müdahale için ekiplerin seferber edildiği bildirildi. Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi. Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi

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