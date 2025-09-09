PODCAST
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Çorum’da yakalandı
Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 20:17
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla Uluslararası seviyede kırmızı bültenle "terörizm" suçundan aranan DEAŞ terör örgütü üyesi yabancı uyruklu şahıs yakalanarak tutuklandı.
