Şanlıurfa'da otomobil durağa daldı: 1 öğrenci öldü, 3 kişi yaralandı!

Şanlıurfa’da otomobil durakta bekleyenlerin arasına daldı. 8 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Ahmet Erseven Mahallesi'nde sabah saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. İddiaya göre, İbrahim Halil G. yönetimindeki 63 AAR 879 plakalı otomobil, durakta otobüs bekleyen vatandaşların arasına daldı.

Öğrencilerin Arasında Can Pazarı

Durakta aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Olay yerine koşan çevredeki vatandaşlar, yaralıları kendi imkânlarıyla hastanelere ulaştırdı.

8 Yaşındaki Z.T. Yaşamını Yitirdi

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 8 yaşındaki Z.T. isimli kız öğrenci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü Gözaltında

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü İbrahim Halil G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

