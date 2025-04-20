Kırklareli’nde süs havuzunda elektrik akımı faciası: 1’i çocuk 4 yaralı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 22:45:19

Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda , 5 yaşındaki bir çocuk süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı . Ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle, havuzda bulunan 1'i çocuk 4 kişi elektrik akımına kapıldı .

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.