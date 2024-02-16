SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 09:16 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 09:22

Kırıkkale'de "yasak aşk" cinayetinde 4 tutuklama

Kırıkkale'de karısıyla birlikte "yasak aşk" yaşadığını öne sürdüğü 25 yaşındaki genci bıçakla öldüren zanlı ile cinayetle ilgisi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı. Olay, 13 Şubat salı günü Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.E. isimli şahıs, karısı ile birlikte olduğunu öne sürdüğü Güven Mert Yıldırım'ı kavga esnasında bıçakladı. 25 yaşındaki Yıldırım'ın, sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı E.E. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.E., M.E., Ş.E. ve R.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından E.E., R.E., M.E. ve R.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Çağlayan Adliyesi’nde hareketli anlar! Hakimliğe sevk edilen şahıs kaçmaya çalıştı
15.02.2024Perşembe
"Murat Kurum'dan Sirkeci Tren Garı İçin Tarihi Dönüşüm Vaadi: İstanbul'un Kalbinde Yeni Bir Soluk"
15.02.2024Perşembe
"Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan İstanbul Sanayisini Dönüştürecek Vaat: Daha Yeşil ve Düzenli Bir Endüstri İçin Büyük Hamle"
15.02.2024Perşembe
Tunceli merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
15.02.2024Perşembe
Bahçelievler Metrobüs Durağında Yangın Paniği: Sabah Trafiği Felç Oldu
15.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
EYT’liler dikkat! Sizler için 3 fırsat! Yeni emekliye ikramiye ve zam fırsatı! 01:19
EYT'liler Dikkat! Sizler için 3 fırsat! Yeni emekliye ikramiye ve zam fırsatı!
15.02.2024Perşembe
▶️ GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI CANLI 📺 GS ACS maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ VİDEO HABER 02:31
▶️ Galatasaray - Sparta Prag maçı CANLI İZLE
16.02.2024Cuma
▶️ 15 Şubat piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne? 00:58
▶️ Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?
15.02.2024Perşembe
SON DAKİKA! Marmara Denizi’nde batan gemide bulunan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı 00:18
Batan gemide çalışan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı
15.02.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA