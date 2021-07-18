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Kırıkkale'de hareketli gece! Silahlar patladı ortalık karıştı

Kırıkkale'de hareketli gece! Silahlar patladı ortalık karıştı
18.07.2021 07:59
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Kırıkkale'de gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada silahlar patladı. Toplam 14 el ateş açılırken, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kırıkkale'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 633'üncü Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.E. ve E.B. birbirlerine tabancayla toplam 14 el ateş açarak olay yerinden araçla kaçtı. Olayda, E. E. ve O. E. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Bekçilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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