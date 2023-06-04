Haberler Yaşam Videoları Kilis’te husumetli iki komşu arasında silahlı kavgada: 3 yaralı

Kilis’te husumetli iki komşu arasında silahlı kavgada: 3 yaralı

Kilis’te husumetli iki komşu arasında silahlı kavgada: 3 yaralı
04.06.2023 10:41 - Son Güncelleme: 04.06.2023 10:42

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:07
Beşiktaş'ta bıçaklı kavga...
Yaşam 04:06
LGS adayları içerde, aileleri...
Yaşam 02:18
Kontrolden çıkan otomobil...
Yaşam 01:13
Kaza yapan alkollü sürücü...
Yaşam 07:27
Tarihi Kemeraltı Çarşısı sular...
Yaşam 01:37
Taksinin çarptığı ayının...
Yaşam 02:12
Polis vatandaşın parasını...
Yaşam 01:14
Vahşi yaşam belgeselcisi dev...
Yaşam 00:59
TCG Anadolu gemisi...
Yaşam 01:22
Canlarını hiçe sayıp ağır...
Yaşam 01:16
Reklam tabelasına çarparak...
Yaşam 00:30
Kırşehir'de yağış sele...

Kilis’te husumetli iki komşu arasındaki çıkan 5 kişinin karıştığı silahlı tartışmada 3 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde, Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Kefre Caddesinde meydana geldi. İki komşu arasındaki çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olaya karışan Erkan isimli şüpheli ve yanındaki arkadaşının silahından çıkan mermi, Mikail D. Servet D. ve Umut D. İsimli şahıslara isabet etti. Yaralılar Mikail D. Servet D. ve Umut D. ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından 2 yaralıyı hastaneye götürürken, bir yaralıyı ise polis ekipleri hastaneye götürdü.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA