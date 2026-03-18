Keşan'da korkunç gece! TIR'a arkadan çarpan kamyonette 2 can kaybı

Kamyonet TIR'a Arkadan Çarptı

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Keşan-Malkara kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Keşan yönünden Malkara istikametine seyir halinde olan 59 AOG 678 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ö.K. (50) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette büyük hasar oluşurken, araçtaki 3 kişi kabinde sıkıştı.

Şarampole Devrilmemesi İçin Halatla Bağlandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yol kenarında duran kamyonetin şarampole yuvarlanma riskine karşı ilginç bir önlem aldı; araç, halat yardımıyla itfaiye kamyonuna bağlanarak sabitlendi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İki Kişi Hayatını Kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Pakistan uyruklu Masawood Ur Rehman (25) ve Muhammad Taimoor (31), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 17 yaşındaki Türk vatandaşı T.Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Ö.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.