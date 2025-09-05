PODCAST CANLI YAYIN

Kendisini tek eden sevgilisinin evini basan kadın kamerada! Kapıyı tekmeleyip küfürler savurdu!

Bakırköy’de bir kadın, 8 ay süren ilişkinin ardından terk edilince eski sevgilisinin kapısına dayanıp yumruk ve tekmelerle saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Ağustos Çarşamba günü Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Candaş D., yaklaşık 4 yıl önce tanıştığı Ebru Ş. ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak 8 ay sonra kadının akli dengesinde sorun olduğunu öğrenince ilişkiyi sonlandırdı.

Kapıya Tekme ve Yumruklar

Ayrılığı kabullenemeyen Ebru Ş., farklı zamanlarda eski sevgilisinin yaşadığı dairenin önüne gelerek kapıya yumruk ve tekmelerle saldırdı. Zaman zaman kapının önünde oturan kadın, apartman sakinleriyle de tartışmaya girdi. "Aç şu kapıyı" diye bağıran Ebru Ş.'nin, cep telefonunu bile kapıya fırlattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma"

Kameralara yansıyan görüntülerde kadının, eski sevgilisine "Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma" diye bağırdığı da duyuldu. Bina sakinleri kadını sakinleştirmeye çalışsa da Ebru Ş. sık sık aynı şekilde olay çıkardı.

Şikayetçi Oldu

Saldırı ve tehditlerin sürmesi üzerine Candaş D., emniyete giderek şikayette bulundu. Kadının kapı önünde yaşattığı gerginlikler ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

