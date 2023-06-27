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Kendisini araca kilitleyen tır sürücüsü polise zor anlar yaşattı

Kendisini araca kilitleyen tır sürücüsü polise zor anlar yaşattı
27.06.2023 08:53 - Son Güncelleme: 27.06.2023 09:09

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Uşak’ta kentin farklı noktalarında otomobillere çarparak kaçan alkollü tır sürücüsü, ekiplerin kontrollü müdahalesiyle gözaltına alındı. Alkollü sürücüye yaklaşık 15 bin TL para cezası kesilirken ehliyetine de 8 ay el konuldu. Edinilen bilgilere göre Uşak’ta 64 ABJ 477 plakalı tırın kentte farklı noktalarda araçlara çarparak kaçtığı, kırmızı ışıklarda da yüksek hızda geçerek trafiği riske attığı ihbarı sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. Yol üzerindeki araçlara çarparak ilerleyen tır, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanılan kovalamaca sonucunda kaçacak yeri kalmayan tır sürücüsü, Uşak - Denizli kara yolu üzerinde kendisini tıra kilitledi. Ekiplerin konuşması sonrasında tırdan inmeyen sürücü, itfaiye ekiplerinin kapıyı açmak amaçlı yaptıkları müdahale sonrasında araçtan inerek teslim oldu. Yapılan alkol kontrolünde 1.34 promil alkolü çıkan sürücü ekiplerce gözaltına alınırken ehliyetine de 8 ay el konulduğu öğrenildi. Ayrıca yüksek alkol nedeniyle kendisini kaybeden sürücü, kendisini çeken muhabirlere de hakaretlerde bulundu.

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