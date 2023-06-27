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İstanbul Fatih’te alevler geceyi aydınlattı! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

İstanbul Fatih’te alevler geceyi aydınlattı! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
27.06.2023 09:13

OTOMATİK OYNAT

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Fatih’te, iki katlı boş binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sararken, alevler geceyi aydınlattı. Yangın saat 04.30 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi'nde iki katlı boş binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevlerin tüm binayı sardığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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