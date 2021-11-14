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Kaza yapan araçlar yol kenarında bulunan mısır tarlasına uçtu

Kaza yapan araçlar yol kenarında bulunan mısır tarlasına uçtu
14.11.2021 09:05
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Toplam 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç yolun kenarındaki mısır tarlasına uçtu. Kazayı görenler araçlardaki kişilerin yardımına koştu. Bir aracın ters döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmazken olay yerine gelen çekici yardımıyla tarladaki araçlar çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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