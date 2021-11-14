Haberler Yaşam Videoları Tekirdağ’da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Tekirdağ’da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Tekirdağ’da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti
14.11.2021 08:58
Ana Sayfa 03:24
Oy kullanma işlemi başladı!...
Ana Sayfa 00:28
Zincirleme kazada çarpışan...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:50
Hazal Çağlar güzelliğiyle...
Ana Sayfa 00:55
Gönül Dağı 40. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:54
Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:39
Ünlü savaş oyununda skandal
Ana Sayfa 00:40
Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal...
Ana Sayfa 01:13
Küçük çocuğun oynamak için...
Ana Sayfa 00:55
Çağla Şıkel’e yeni sevgilisi...
Ana Sayfa 01:37
Başkan Erdoğan’dan Meral...
Ana Sayfa 01:48
Erdoğan'dan Cengiz'in ailesine...

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir neden ötürü cinnet getiren genç, anne ve babasını silahla vurarak öldürdü ardından aynı silahla intihar etti. Emekli subay olan babasına ait beylik tabancası ile önce anne ve babasını öldürdü ardından da aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken genç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Alipaşa Mahallesi Varış Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Anne ve babası ile birlikte yaşayan Ali Eren Arslankılıç, tespit edilemeyen bir nedenden ötürü anne ve babası ile tartıştı. Tartışma sırasında emekli subay olan babası Ali Arslankılıç’a ait silahı ateşleyen Ali Eren Arslankılıç babası Ali Arslankılıç ile annesi Nurhan Arslankılıç’ı silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunan Eren Arslankılıç silah sesini duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve babasını öldüren Eren Arslankılıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA