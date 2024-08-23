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Kayseri'de Trafik Kazası: Felahiye'de Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kayseri'de Trafik Kazası: Felahiye'de Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 1 Ölü, 3 Yaralı

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024, 00:01   |   Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 00:01

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı, hayatını kaybeden Z.F.'nin cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Karaşeyh Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında, F.E. yönetimindeki 66 RD 862 plakalı hafif ticari aracın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmesiyle meydana geldi.

Araçta bulunan Z.F. isimli kadın, kazada hayatını kaybederken, sürücü F.E. ve araçtaki diğer iki kişi yaralandı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Z.F.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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