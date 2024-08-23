Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Karaşeyh Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında, F.E. yönetimindeki 66 RD 862 plakalı hafif ticari aracın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmesiyle meydana geldi.

Araçta bulunan Z.F. isimli kadın, kazada hayatını kaybederken, sürücü F.E. ve araçtaki diğer iki kişi yaralandı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Z.F.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.