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Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan firari bir vatandaşın çelme takmasıyla yakalandı
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Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan firari bir vatandaşın çelme takmasıyla yakalandı

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 17:46 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 17:47

Kayseri'de devriye görevini icra eden bir polis şüphelendiği bir araca dur ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan E.P., 2 araca çarptıktan sonra otomobilinden inip koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada çevredeki bir kişinin taktığı çelmeyle yere yığılan E.P., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin GBT sorgusunda 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. İşte firariye vatandaş çelmesi...

Kayseri'de, 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P. (24), polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle 2 araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken, bir vatandaşın çelme takmasıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yaya devriye ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan E.P., 2 araca çarptıktan sonra otomobilinden inip koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada çevredeki bir kişinin taktığı çelmeyle yere yığılan E.P., polis tarafından gözaltına alındı. E.P.'nin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Ayrıca E.P.'nin, yapılan testte uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Firari hükümlüye, trafiği tehlikeye düşürdüğü için toplam 28 bin 150 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan E.P., polis merkezine götürüldü.

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