PODCAST CANLI YAYIN

Kayseri'de motosiklet sürücüsü polisten kaçmaya çalışırken öldü!

Kayseri’nin Develi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Abdullah Y., karşıdan gelen kepçeye çarparak ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİNİN 'DUR' İHTARINA UYMADI
Olay, Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Abdullah Y.'yi (19) durdurmak istedi.

TERS YÖNE GİRİP KEPÇEYE ÇARPTI
Genç sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Fenese Mahallesi'nde ters yöne giren Abdullah Y., karşıdan gelen bir kepçenin baş bölümüne çarptı ve ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Abdullah Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Genç sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

AK Parti teşkilatından Aydın Büyükşehir Belediyesi 'hayırlı olsun' ziyareti
AK Parti teşkilatından Aydın Büyükşehir Belediyesi 'hayırlı olsun' ziyareti
Hadise'den olay poz: ''Nicki Minaj'' akımına uydu masanın üzerine çıktı!
Hadise'den olay poz: ''Nicki Minaj'' akımına uydu masanın üzerine çıktı!
5 kişi öldü! Adana Kozan’da uçurum faciası
5 kişi öldü! Adana Kozan’da uçurum faciası
Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın katil zanlılarının şok görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın katil zanlılarının şok görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle