Kayseri'de motosiklet sürücüsü polisten kaçmaya çalışırken öldü!
Kayseri’nin Develi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Abdullah Y., karşıdan gelen kepçeye çarparak ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.
POLİS EKİPLERİNİN 'DUR' İHTARINA UYMADI
Olay, Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Abdullah Y.'yi (19) durdurmak istedi.
TERS YÖNE GİRİP KEPÇEYE ÇARPTI
Genç sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Fenese Mahallesi'nde ters yöne giren Abdullah Y., karşıdan gelen bir kepçenin baş bölümüne çarptı ve ağır yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Abdullah Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Genç sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.