Kayseri'de motosiklet sürücüsü polisten kaçmaya çalışırken öldü!

POLİS EKİPLERİNİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

Olay, Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Abdullah Y.'yi (19) durdurmak istedi.

TERS YÖNE GİRİP KEPÇEYE ÇARPTI

Genç sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Fenese Mahallesi'nde ters yöne giren Abdullah Y., karşıdan gelen bir kepçenin baş bölümüne çarptı ve ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Abdullah Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Genç sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.