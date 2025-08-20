Amasya'da feci kaza: 2 otomobil çarpıştı! 5 kişi yaralandı

KAZA NEREDE VE NASIL OLDU?

Amasya'nın Suluova ilçesi Uzunoba köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, M.A. yönetimindeki 06 ESA 794 plakalı otomobil, M.K.'nın kullandığı 05 DK 431 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak şarampole sürüklendi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak kurtarma ve güvenlik çalışmalarına başladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma ve kaza incelemesi başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.