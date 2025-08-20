PODCAST CANLI YAYIN

Amasya'da feci kaza: 2 otomobil çarpıştı! 5 kişi yaralandı

Amasya’nın Suluova ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAZA NEREDE VE NASIL OLDU?
Amasya'nın Suluova ilçesi Uzunoba köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, M.A. yönetimindeki 06 ESA 794 plakalı otomobil, M.K.'nın kullandığı 05 DK 431 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak şarampole sürüklendi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak kurtarma ve güvenlik çalışmalarına başladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma ve kaza incelemesi başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.

Bunlar da Var

AK Parti teşkilatından Aydın Büyükşehir Belediyesi 'hayırlı olsun' ziyareti
AK Parti teşkilatından Aydın Büyükşehir Belediyesi 'hayırlı olsun' ziyareti
Hadise'den olay poz: ''Nicki Minaj'' akımına uydu masanın üzerine çıktı!
Hadise'den olay poz: ''Nicki Minaj'' akımına uydu masanın üzerine çıktı!
5 kişi öldü! Adana Kozan’da uçurum faciası
5 kişi öldü! Adana Kozan’da uçurum faciası
Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın katil zanlılarının şok görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın katil zanlılarının şok görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle