Kütahya’da otomobil alt geçit duvarına çarptı: 2 yaralı

Kütahya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ALT GEÇİTTE MEYDANA GELDİ
Olay, saat 14.30 sıralarında Kütahya'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki alt geçitte yaşandı. Eskişehir yönünden şehir merkezine seyreden A.A. yönetimindeki 43 AS 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçidin duvarına çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan M.A. ve A.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

