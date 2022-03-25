Haberler Yaşam Videoları Kayseri’de korkunç olay! Kirayı almaya gelen ev sahibi kiracısını ölü buldu

Kayseri’de korkunç olay! Kirayı almaya gelen ev sahibi kiracısını ölü buldu

Kayseri’de korkunç olay! Kirayı almaya gelen ev sahibi kiracısını ölü buldu
25.03.2022 21:16

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:16
İstanbul’da El Kaide/HAD ve...
Yaşam 02:07
Deniz çekildi acı hatıralar...
Yaşam 01:01
Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu...
Yaşam 01:44
Taciz şüphelisini dövüp polise...
Yaşam 00:56
Narkotik eğitimli polis köpeği...
Yaşam 02:19
Karabük’te 4 araçlı zincirleme...
Yaşam 01:15
Şanlıurfa Cumhuriyet...
Yaşam 00:35
Van’da işçi servisiyle...
Yaşam 00:29
Metroya ücretsiz binmek...
Yaşam 02:15
Çöp konteynerini karıştıran...
Yaşam 00:33
Oto yedek parça deposunda...
Yaşam 01:06
Kanyonda mahsur kalan köpeği...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Ev sahibi kirasını almak üzere gittiği evinde oturan kiracısını ölü buldu.

Yaşam Videoları

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana gelen olayda bir ev sahibi, kirasını almak üzere evinde oturan Süleyman K.'nın (41) evine gitti.

Zile basan şahıs kapıyı açan olmayınca, pencerelerden içeri baktı. Evin içerisindeki kiracısı Süleyman K.'nın hareketsiz bir şekilde yattığını gören ev sahibi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Süleyman K.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Süleyman K.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA