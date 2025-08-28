Kayseri’de kazara silah ateş aldı: Çırak yaralandı

OLAY OTO TAMİRCİSİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6186'ncı Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerindeki bir oto tamircisinde kalfa olarak çalışan A.C., tabancayla oynadığı sırada elindeki silah kazara ateş aldı.

ÇIRAĞI VURDU

Bu sırada aynı işletmede çırak olarak çalışan yabancı uyruklu M.H.O., vurularak yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, KALFA GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından M.H.O. hastaneye kaldırılırken, çırağını kazara yaralayan A.C. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, M.H.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.