Diyarbakır'da okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde, 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. Çocuklardan Serkan Yıldırım (13) ile Kasım Yıldırım (14) hayatını kaybetti, M.Y. ise ağır yaralandı.

Ergani'de Yıldırım Dehşeti: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

ergani ilçesi kırsal olgun köyü çiçeközü mezrasında sabah saatlerinde gökyüzünü sarsan bir olay yaşandı. bölgede etkili olan yağışlı hava sırasında, ilkokulun bahçesinde bulunan bir ağaca yıldırım isabet etti. o sırada sağanaktan korunmak amacıyla ağacın altında bekledikleri değerlendirilen serkan yıldırım, kasım yıldırım ve m.y. ağır yaralandı.

Okul Bahçesinde Can Pazarı

silah sesini andıran büyük bir gürültüyle sarsılan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine ivedilikle sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. ergani devlet hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakıma alınan serkan yıldırım ile kasım yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bir Yaralının Durumu Kritik

yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan diğer kişi m.y. ise diyarbakır gazi yaşargil eğitim ve araştırma hastanesi'ne sevk edildi. burada tedavi altına alınan m.y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. olayla ilgili inceleme başlatılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

