Kayseri’de karı koca evlerinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde karı koca, evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi'nde meydana geldi. Cami çıkışı evlerine dönen Fahri B. ile eşi Gülhanım B., kimliği belirsiz kişi veya kişilerin av tüfeğiyle saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.