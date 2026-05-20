Kahramanmaraş'ta otomobil direğe çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu Hal Kavşağı alt geçidinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ümit K. idaresindeki 80 ACP 643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük çapta hasar alan araçta sürücü Ümit K. ile araçtaki Osman Eren Y. ve Kadir D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emirhan Ceylan

