Turgutlu'da vahşet: Aynı aileden 4 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kabaçınar Mahallesi, gece saatlerinde eşine az rastlanır bir vahşete sahne oldu. Boşanma sürecinde olan Ömer Coşkun (26), eşinin ailesinin evine giderek adeta katliam yaptı.

Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre şüpheli Ömer Coşkun; 22 yaşındaki eşi Sariye Nur Coşkun, kayınpederi Musa Girgin (51), kayınvalidesi Fadime Girgin (43) ve henüz 12 yaşındaki kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kendi evinde uyurken yakalanarak gözaltına alındı.

Boşanma davasına sadece iki gün kalmıştı

Katliamın perde arkasına dair kan donduran detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Yaklaşık 2 yıldır evli olan çiftin son 5 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma davalarının 2 Nisan'da görüleceği öğrenildi. İddiaya göre şüpheli Ömer Coşkun'un düğün masrafları için 370 bin TL talep etmesi üzerine taraflar arasında husumet oluştuğu ve yargı sürecinin bu gerginlikte devam ettiği belirtildi.

Koruma kararı sona ermiş

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, şüpheli hakkında daha önce 14 Ocak - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında bir aylık uzaklaştırma ve koruma tedbir kararı uygulandığı, ancak facianın yaşandığı sırada yürürlükte olan aktif bir koruma kararının bulunmadığı tespit edildi.

Mahallede büyük yas ve sessizlik

Köy halkını derinden sarsan olay sonrası mahalle muhtarı Bekir Sıtkı Alp, "Gece silah sesini duymadık, jandarma sireniyle uyandık. Köyümüzde ilk kez böyle bir acı yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden Girgin ailesinin cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.