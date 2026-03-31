Eyüpsultan’da hırsız 8 çift ayakkabıyı montuna doldurdu
Yazı Boyutu
Alibeyköy Morgül Sokak’ta 28 Mart Cumartesi günü yaşanan olayda, hırsızın rahat tavırlarla ayakkabıları incelemesi ve beğendiklerini tek tek seçerek montunun içine doldurması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Apartman sakinlerinin sabah ayakkabılarını yerinde bulamaması üzerine ortaya çıkan hırsızlık, bölgedeki güvenlik zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Emniyet güçleri, eşkali belirlenen "montlu hırsızı" yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.